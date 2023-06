Pelo menos 25 mortos em ataque a escola no Uganda

Pelo menos 25 pessoas morreram num "ataque terrorista" contra uma escola no oeste do Uganda, declarou este sábado o porta-voz da polícia do país da África Oriental.



De acordo com a agência Reuters, que cita as autoridades locais, membros das forças democráticas aliadas (ADF) atacaram a escola secundária Lhubirira, em Mpondwe, queimando um dormitório e roubando alimentos na sexta-feira.





As Forças Democráticas Aliadas são um grupo ugandês baseado no leste da República Democrática do Congo.

"Até ao momento, foram encontrados 25 corpos e transferidos da escola para o hospital de Bwera. Também foram resgatadas oito vítimas que se encontram em estado crítico", declarou o porta-voz Fred Enanga.



Bwera situa-se perto da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo).