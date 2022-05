Pelo menos 31 pessoas morreram este sábado durante uma debandada numa igreja no estado de Rivers, no sul da Nigéria.De acordo com as autoridades nigerianas, as centenas de pessoas tinham aparecido para receber comida na igreja e arrombaram um portão, provocando a debandada."As pessoas apareceram cedo e algumas ficaram impacientes e começaram a apressar-se, o que levou à debandada. A polícia está no terreno a acompanhar a situação enquanto decorre a investigação", disseram as autoridades.