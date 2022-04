Pelo menos 45 mortos devido a temporal na África do Sul

Pelo menos 45 pessoas morreram na província sul-africana do KwaZulu-Natal devido a inundações provocadas por chuvas torrenciais que causaram destruição generalizada no sudeste do país, anunciaram esta terça-feira as autoridades sul-africanas.

O responsável do governo provincial do KwaZulu-Natal para os Assuntos Tradicionais, Sipho Hlomuka, adiantou, em declarações à imprensa local, que o número de vítimas e de desaparecidos poderá aumentar devido a inundações provocadas pelo mau tempo que se agravou desde a passada sexta-feira naquela região do país.

Todavia, o autarca de Durban (atual eThekwini), Mxolisi Kaunda, escusou-se a confirmar o número de vítimas contabilizadas até ao momento pelas autoridades, sublinhando em conferência de imprensa que a destruição da infraestrutura municipal "é generalizada".