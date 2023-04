Um ataque, na quarta-feira, na comunidade Umogidi, no estado de Benue, na Nigéria, matou pelo menos 46 pessoas.De acordo com o jornal britânico The Guardian, nessa vila rural nigeriana os confrontos entre pastores nómadas e agricultores são comuns, uma vez que competem por terras e recursos."46 é o número de corpos encontrados. Muitas pessoas continuam desaparecidas, pelo que o número dos mortos pode ser mais elevado", disse, esta sexta-feira, Paul Hemba, conselheiro de segurança do governador do estado de Benue.