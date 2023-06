Pelo menos 958 civis mortos em dois meses de combates no Sudão

Pelo menos 958 civis morreram nos dois meses de combates no Sudão, entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, segundo dados do Sindicato dos Médicos sudaneses.

O sindicato, que conta com uma ampla rede de colaboradores nos centros médicos do país, indicou que mais de 4.746 civis ficaram feridos desde o início das hostilidades em 15 de abril.

No entanto, o sindicato alertou que os números são inferiores aos reais, com " muitas mortes e feridos" em Cartum e noutras áreas do país, que "não foram incluídos" nesta contagem.