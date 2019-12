Pelo menos cinco mortos em ataque de radicais islâmicos a hotel na Somália

Pelo menos cinco pessoas morreram na noite de terça-feira num ataque da milícia radical islâmica Al-Shabab num hotel em Mogadíscio, capital da Somália, anunciou a polícia.

"As forças de segurança puseram fim ao ataque terrorista no hotel SYL depois de resgatarem mais de 80 pessoas", de acordo com um relatório da polícia.

"O número de mortes confirmadas é de cinco, incluindo dois membros das forças de segurança e três civis", acrescentou.