Pelo menos dez mortos em ataques no sudeste da Nigéria

Pelo menos dez pessoas, duas delas agentes da polícia, foram mortas na sequência de vários ataques no sudeste da Nigéria, durante os quais foram ainda um número indeterminado de estudantes, noticia esta sexta-feira a agência francesa de notícias, France-Presse.

De acordo com as autoridades, houve vários ataques no sudeste da Nigéria, entre os quais um assalto a uma esquadra de polícia em Obosi, no estado de Anambra, do qual resultaram duas vítimas mortais entre os agentes da autoridade, disse o porta-voz da polícia estadual, Ikenga Tochukwu, que acrescentou que os atacantes conseguiram fugir e estão a ser procurados.

No estado vizinho de Imo, as forças de segurança conseguiram repelir um ataque à esquadra de Orlu, tendo matado oito atacantes.