Pelo menos sete pessoas morreram e uma dezena foi raptada num ataque de alegados membros da milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) em Djugu, no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo).

O ataque, na terça-feira, ocorreu em três minas da zona, na província de Ituri, pelo que as vítimas são empresários e mineiros que exploravam ouro, informou na quarta-feira a Rádio Okapi, que citou fontes locais.

Os atacantes também roubaram bens da população antes de disparar, referiu a estação.