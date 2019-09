Pelo menos três mortos em queda de helicóptero de combate na República Centro-Africana

Três militares morreram e um ficou ferido num acidente com um helicópetro de ataque senegalês MI24, ao serviço da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), na tarde desta sexta-feira.



A aeronave fortemente armada, usada para apoio às forças terrestres, aterrava numa base em Bouar, no noroeste do país. Portugal tem naquela missão 180 militares dos paraquedistas e Força Aérea como força de reação rápida do comando militar da MINUSCA. Nenhum dos militares portugueses estava na aeronave, soube o CM junto de fontes militares portuguesas e da MINUSCA.

"Foi com imenso pesar que soube do acidente de um helicóptero de combate senegalês, com três mortos e um ferido, no momento em que aterrava em Bouar [região ocidental da RCA]", escreveu Makeur Ndiaye, representante especial do secretário-geral para a RCA e chefe da MINUSCA.

"As minhas sinceras condolências para as famílias e o meu desejo de uma rápida recuperação para o ferido", acrescentou Ndiaye.



C’est avec une peine immense que j’ai appris le crash d’un hélicoptère de combat sénégalais avec 3 morts et un blessé au moment de son atterrissage à Bouar. Mes condoléances émues aux familles et mon souhait de prompt rétablissement au blessé #Minusca — Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) September 27, 2019

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, no início de fevereiro pelo Governo e por 14 grupos armados. Um mês mais tarde, as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da missão das Nações Unidas, cujo 2.º comandante é o major-general Marcos Serronha, onde está a 6.ª Força Nacional Destacada (FND), e militares na Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana, cujo 2.º comandante é o coronel Hilário Peixeiro.

A 6.ª FND, que tem a função de Força de Reação Rápida, integra 180 militares, na sua maioria paraquedistas, pertencendo 177 ao Exército e três à Força Aérea.