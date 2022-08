Perda de influência do MPLA em Luanda tem-se vindo a acentuar em cada escrutínio, afirma economista

A perda de influência do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) na província de Luanda não é de agora, é uma questão que se tem vindo a acentuar em cada eleição, disse esta quinta-feira o economista Jonuel Gonçalves.

"O MPLA que era muito forte em Luanda foi lentamente perdendo a capital, na medida em que a capital tornou-se uma coisa muito diferente do que era na altura da Independência [em 1975]. Passou a ser um reflexo do país todo", considerou à Lusa Jonuel Gonçalves.

A população de Luanda é uma amostra representativa de "praticamente todos os grupos comunitários do país", referiu Jonuel Gonçalves, recordando que durante a guerra civil (1992-2002) muita gente fugiu das zonas de combate para a capital, "que funcionava como refúgio e os problemas foram crescendo sem serem resolvidos", tornando o MPLA cada vez mais "impopular".

O economista defendeu que na eleição de quarta-feira se repetiu, com a abstenção, o que já vinha sendo referenciado desde as eleições de 2012.

Os mais recentes resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), com 86,41% dos votos expressos escrutinados, dão ao MPLA 52,08% (2.872.603 votos) e à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 42,98% (2.370.543 votos), consolidando cada vez mais a bipolarização.

Segundo Jonuel Gonçalves, a publicação dos resultados provisórios quer dizer que cerca de 5,5 milhões de eleitores votaram numa das oito formações políticas concorrentes (sete partidos e uma coligação).

"Estive a fazer as contas: daquele total, 5,1 milhões votaram no MPLA ou na UNITA e depois mais cerca de 300 mil votos foram distribuídos pelas restantes forças políticas. Dos cerca de 14,4 milhões de eleitores inscritos vamos tirar os 2 milhões de mortos (que figuram no registo eleitoral), o que dá mais ou menos 12 milhões de eleitores, portanto, fazendo a diferença entre eleitores vivos e aqueles cujo voto já foi escrutinado, obtemos o resultado de 7 milhões", explicou.

"Até podemos considerar que são 6 milhões. Portanto os abstencionistas são em número maior do que aqueles que votaram. São o maior partido, se se confirmar nos 14% que falta contar para o total de votos expressos", continuou.

Para Jonuel Gonçalves, a abstenção não é uniforme em todo o país, pelo que "uma parte do protesto, que é por abstenção, em Luanda foi direto para a UNITA" e "a UNITA faz o dobro da percentagem de 2017".

Segundo a CNE, os dados provisórios na província de Luanda dão o primeiro lugar à UNITA (62,93% - 1.027.337 votos), remetendo o MPLA para o segundo lugar, a grande distância (33,06% - 539.805 votos).

"Agora é claro, que temos esta questão da abstenção, que já antes era importante e agora volta a ser na medida em que o MPLA, ainda por cima, tem menos votos. O MPLA voltou a perder 10% de votos de eleição para eleição. O que vai acontecer na próxima?", questionou.

"A análise que eu faço é a seguinte: em primeiro lugar a soma da oposição com a abstenção significa que realmente estas eleições foram muito desfavoráveis ao MPLA. Em segundo lugar a democracia em Angola ganha com isto, porque há um equilíbrio de forças e um resultado que não era esperado foi publicado", frisou.

A publicação dos resultados relativos a Luanda leva Jonuel Gonçalves a considerar que "não houve fraude no resultado".

"Tem que se reconhecer isso também", reiterou.