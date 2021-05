Perdão a vítimas 44 anos depois do golpe de Estado de 1977 em Angola

O presidente angolano, João Lourenço, quebrou um silêncio de 44 anos e pediu desculpas públicas às famílias das vítimas dos massacres que se seguiram à tentativa de golpe de Estado de 27 de maio de 1977, para derrubar o governo do então presidente Agostinho Neto. Esta quinta-feira, foram entregues as primeiras certidões de óbito às famílias e foi realizada uma homenagem aos muito que foram executados e sepultados em segredo.









“Não é o momento de apontar dedos”, afirmou Lourenço, frisando que o pedido de desculpas “reflete arrependimento e vontade de pôr fim à angústia que as famílias carregam por falta de informação sobre o destino dos seus entes queridos”.

As primeiras certidões de óbito foram entregues às famílias de Inocêncio Leão Leite, Antoninho Armando Simão e Joaquim Manuel Fernando. O presidente anunciou que se vai dar início à localização dos restos mortais de figuras destacadas da tentativa de golpe, casos de Nito Alves, alegado cabecilha, e de Sita Valles e José Van Dunem, cunhada e irmão da ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem.





No âmbito das cerimónias, realizadas esta quinta-feira, dia do 44º aniversário do golpe falhado, foi depositada uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido no cemitério de Santa Ana, onde foi também realizado um culto ecuménico.