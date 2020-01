Isabel dos Santos: a mulher mais rica de África que está no centro de uma investigação mundial

Isabel dos Santos está no 'centro do furacão', a empresária angolana, filha mais velha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está envolvida num escândalo que lhe permitiu criar uma fortuna de mais de dois mil milhões de euros e tornar-se numa das mulheres mais poderosas de África.A empresária angolana é casada desde 2002 com o colecionador de arte e empresário congolês Sindika Dokolo, que detém uma das mais importantes coleções de arte contemporânea africana com mais de três mil obras.Isabel dos Santos tem uma ligação de longa data com o Reino Unido, onde mora atualmente. Em agosto de 2019 comprou uma mansão em Kensington, uma das zonas mais luxuosas de Londres, avaliada em 14 milhões de euros.A filha mais velha do ex-presidente de Angola possui participações em empresas ligadas ao ramo do petróleo e às telecomunicações em Angola e em Portugal.