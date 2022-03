Perto de 870 mil pessoas na província angolana do Cunene precisam de apoio devido à seca

Pelo menos 867 322 mil pessoas "continuam assoladas" pela seca e fome na província angolana do Cunene, sul do país, em consequência da longa estiagem, e precisam de assistência humanitária, anunciou esta sexta-feira fonte oficial.

Segundo o vice-governador para o setor Político, Social e Económico do Cunene, Apolo Ndinoulenga, os referidos números, que correspondem a 133.202 famílias, "são muito administrativos porque a situação, a nível da província, agudiza-se cada vez mais".

"O levantamento estatístico é contínuo, não é muito fácil ter dados estanques de uma província que tem um município como Curoca [onde] não chove há cinco anos", respondeu hoje à Lusa o governante durante a terceira edição do Café-CIPRA (Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola).

"Nós temos neste momento 867.322 pessoas, que correspondem a 133.202 famílias, este é o número que estamos a utilizar, que é muito volátil, porque neste momento que estamos a falar algumas pessoas que se tinham refugiado para a Namíbia estão a entrar", disse.

Apolo Ndinoulenga afirmou que o número de pessoas que necessita de assistência alimentar "aumenta diariamente".

"Enquanto não chegarmos aos meses de maio, junho e julho, que são meses de colheita de cereais, então vamos registar ainda mais pessoas afetadas pela fome", admitiu o vice-governador do Cunene, uma das quatro províncias angolanas assoladas pela seca no sul do país.

As autoridades locais têm igualmente o controlo de 1.800 pessoas que regressaram da Namíbia, país vizinho para onde se haviam deslocado à procura de assistência devido à fome.

As pessoas que regressaram "estão na região do Calueque e têm já um campo, estruturas de apoio, mas muitas outras ficaram ainda na Namíbia", assinalou.

Cuando-Cubango, Huíla e Namibe são as restantes províncias de Angola que enfrentam as consequências da longa estiagem, com reflexos na vida socioeconómica das populações locais que enfrentam escassez de água e de alimento.

"Projetos de Grande Impacto Social no Sul de Angola" foi o tema da terceira edição do CaféCIPRA, que juntou no mesmo painel o vice-governador do Cunene, o secretário de Estado das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Carlos dos Santos, e o diretor do Instituto Nacional dos Recursos Hídricos, Manuel Quintino.

A situação socioeconómica do Cunene, uma das províncias mais afetadas pela seca, foi retratada no encontro por Apolo Ndinoulenga admitindo "não ser fácil controlar" o número de pessoas afetadas pela fome e seca.

Curoca e Cuvelei, explicou o responsável, "são os municípios mais assolados", mas, frisou, os municípios de Ombandja, Kwanyama, Onamacunde também enfrentam o quadro preocupante "porque as chuvas atrasaram muito".

"O último trimestre de 2021, que é favorável ao início das culturas, não tinha chuva", realçou.

Para acudir à carência da população local, decorre na província a construção de um sistema de transferência de água do rio Cunene, a partir a região do Cafu, iniciativa do Governo angolano, cujo primeiro lote deve ser inaugurado em 04 de abril de 2022.

Vários projetos estruturantes, de coordenação central, estão a ser edificados na região, visitada, há um ano, pelo Presidente angolano, João Lourenço.

"Sabemos que o impacto desses projetos na vida das populações locais não será imediato, mas vai melhorar significativamente a condição das famílias", salientou o responsável.

O Governo angolano estima que perto de 1,5 milhões de pessoas nas províncias do Cunene, Huíla, Namibe e Cuando-Cubango estejam a viver os efeitos negativos da seca cíclica na região sul do país.