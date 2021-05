O presidente angolano João Lourenço exonerou na segunda-feira seis generais da Casa de Segurança da Presidência, no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República anunciou a apreensão de milhões de dólares, euros e kwanzas no âmbito de um processo-crime por peculato, retenção de moeda e associação criminosa contra oficiais das Forças Armadas afetos à Presidência.





As exonerações e a confirmação da abertura do processo-crime surgem pouco mais de uma semana após a detenção, em Luanda, do major Paulo Lussaty, chefe das finanças da banda musical da Presidência, quando alegadamente se preparava para deixar o país com várias malas cheias de dinheiro. Foram apreendidos pelo menos 10 milhões de dólares, 700 mil euros e 800 milhões de kwanzas, em notas, que estavam guardados em caixas e malas em várias casas. Foram ainda apreendidas 15 viaturas topo de gama, relógios de luxo cravejados de diamantes, dois iates, 45 imóveis de luxo - cinco dos quais em Lisboa - e vários terrenos na região de Luanda, todos em nome do major Lussaty.