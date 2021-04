PGR nega ter recebido lista sobre fortunas de cidadãos angolanos em Portugal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) negou, esta segunda-feira, ter recebido por parte das autoridades portuguesas uma lista da fortunas de cidadãos angolanos com domicilio em Portugal.A informação foi avançada esta terça-feira pelo Jornal de Angola, que cita Hélder Pita Grós. O procurador afirma que "até ao presente momento a PGR não recebeu qualquer lista com este teor."Recorde-se que esta segunda-feira, oavançou que a justiça portuguesa, através do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), entregou na semana passada a Angola aTambém, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, acusou esta segunda-feira o atual chefe de Estado, João Lourenço, de a perseguir, ao pedir informações sobre os seus bens em Portugal.