PJ da Guiné-Bissau detém homem com 81 cápsulas de cocaína

A Unidade Nacional de Combate à Droga da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve no sábado, no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, um homem com 81 cápsulas de cocaína, anunciou esta quarta aquela força de investigação criminal.

Em comunicado enviado à imprensa, a PJ explica que o homem, proveniente do Brasil, chegou a Bissau no sábado no voo da TAP.

No total, segundo a PJ, o homem ingeriu 81 cápsulas de cocaína, o equivalente a cerca de 1,3 quilogramas.

O homem será ainda esta segunda-feira presente à delegacia do Ministério Público junto da vara crime do Tribunal Regional de Bissau.