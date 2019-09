PJ de Cabo Verde detém casal nigeriano com droga, vários objetos e dinheiro

A Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana informou esta segunda-feira que deteve na ilha do Sal um casal de nigerianos na posse de "uma certa quantidade" de droga, vários objetos e mais de mil euros.Em comunicado, a PJ de Cabo Verde informou que a detenção aconteceu no sábado, em flagrante delito, no bairro de Tanquinho Norte, em Santa Maria, naquela ilha.Na posse do homem, de 28 anos, e da mulher, de 33 anos, a PJ encontrou uma certa quantidade não revelada de droga, vários produtos, como balanças, relógios, anéis, fios de ouro, telemóveis e quase 1.200 euros.Os detidos foram presentes a tribunal, tendo sido aplicado prisão preventiva ao homem, enquanto a mulher ficou sob termo de identidade e residência, apresentação periódica às autoridades judiciais e interdição de saída do país.