Três homens suspeitos de crimes violentos na Praia detidos pela PJ de Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana informou esta quarta-feira que deteve três homens na cidade da Praia suspeitos da prática de vários crimes de roubo sobre pessoas, com recurso a arma de fogo e arma branca.Segundo a polícia científica de Cabo Verde, as detenções aconteceram na terça-feira, nos bairros de Achada Eugénio Limpa, Achadinha, Moinhos e Vila Nova.Dos três homens, com idades entre os 19 e os 25 anos, dois foram detidos fora de flagrante delito e um em flagrante delito, ainda de acordo com a PJ.Os crimes foram praticados em diversas zonas da cidade da Praia e, na sequência de buscas feitas na residência de um dos suspeitos, foram apreendidas 80,993 gramas de cocaína e seus derivados e 146 mil escudos em dinheiro (1.324 euros).A PJ informou ainda que os detidos vão ser presentes ainda esta quarta-feira ao Tribunal para aplicação das medidas de coação.