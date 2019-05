PJ de Cabo Verde investiga desaparecimento de jovem universitária na cidade da Praia

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde está a investigar o desaparecimento de uma jovem universitária na cidade da Praia, a qual foi vista pela última vez na quarta-feira.Em comunicado, a PJ cabo-verdiana adiantou que a desaparecida é Maria de Jesus Garcia Furtado, conhecida por Tita, de 20 anos e natural de Calheta de São Miguel.Residente no bairro de Casa Lata/Palmarejo, na Praia, e estudante do primeiro ano do curso de Direto, na Universidade Jean Piaget, a jovem saiu de casa por voltas das 20h00 (22h00 em Lisboa) de quarta-feira para ir às compras e não voltou.A PJ refere que a jovem foi vista, pela última vez, na rua da Universidade de Cabo Verde (UNI-CV), em Palmarejo, trajando uma blusa amarela e um short preto.A Judiciária informou também que o corpo de um indivíduo do sexo masculino que foi encontrado quarta-feira na localidade de Achada Leitão -- Picos é José Luis Mendonça Semedo, 48 anos, natural de São Salvador do Mundo, emigrante em Portugal.A vítima estava de férias em Cabo Verde, onde tem residência em Ponta d'Água, na Praia, e encontrava-se desaparecido desde 04 de maio, tendo sido visto, pela última vez, na festa de Nosso Senhor do Mundo, no concelho de São Salvador do Mundo.O exame médico-legal realizado ao corpo apontou para a queda de um precipício, que poderá ter ocorrido de forma acidental.