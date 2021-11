PJ detém homem na posse de cocaína à chegada a Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta terça-feira mais uma detenção por tentativa de entrada no país com cocaína, neste caso quase sete quilogramas apreendidos a um cidadão da Venezuela, no aeroporto internacional em São Vicente.

Trata-se pelo menos do sexto caso do género conhecido desde agosto em Cabo Verde e, segundo a PJ, aconteceu na sexta-feira, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, na sequência de uma ação de rotina de controlo de passageiros, sendo o detido, de 52 anos, venezuelano, "suspeito da prática de crime de tráfico internacional de drogas".

Em comunicado, a PJ refere que o homem foi encontrado na posse de 6,750 quilogramas de cocaína, droga que transportava impregnada em tecidos.

"O detido foi presente, no dia seguinte, às autoridades judiciárias competentes, que lhe aplicaram prisão preventiva, como medida de coação pessoal", refere a nota.

Em cinco outras operações, anteriores, desde agosto e a última das quais no aeroporto da Praia, em 25 de outubro, a PJ deteve três homens e duas mulheres (quatro estrangeiros, todos provenientes do Brasil) que tentavam entrar no país, em momentos diferentes -- também através do aeroporto de São Vicente -- na posse de quase 17 quilogramas de cocaína.