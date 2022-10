PJ guineense apreende cinco quilogramas de cocaína no aeroporto de Bissau

A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau deteve sábado no aeroporto de Bissau duas pessoas e apreendeu cinco quilogramas de cocaína, disse esta terça-feira à Lusa fonte da força de investigação criminal.

Segundo a mesma fonte, um dos detidos pretendia viajar para Lisboa no voo da TAP com a cocaína, enquanto o outro, um funcionário do aeroporto, foi detido por auxílio à passagem da droga.

No total, a PJ apreendeu 5,6 quilogramas distribuídos em cinco pacotes, que o detido, que pretendia viajar, levava como bagagem de mão numa mochila.

A droga estava enrolada numa toalha dentro da mochila.

Os dois detidos foram esta terça-feira presentes a tribunal, tendo ficado em prisão preventiva.