PJ guineense investiga morte de quadrigémeo no Hospital Nacional Simão Mendes de Bissau

A Polícia Judiciária (PJ) guineense abriu um inquérito para apurar os motivos que levaram à morte de um quadrigémeo, ocorrida na semana passada no Hospital Nacional Simão Mendes de Bissau, após a morte das três irmãs, segundo fonte policial.

Os quatro gémeos, três meninas e um menino, nasceram de forma prematura no hospital regional de Bafatá, no leste da Guiné-Bissau, no dia 22 de junho, mas devido à falta de meios de assistência naquele hospital foram transferidos, juntamente com a mãe, para o Simão Mendes.

A imprensa guineense relata que naquele hospital não havia camas nos cuidados intensivos para atender as quatro crianças, que precisavam de cuidados especiais.

Ainda no mês de junho, três dessas crianças faleceram e na semana passada morreu a última.

"O inquérito preliminar ocorre seus termos na Brigada de Repressão a Homicídios e Ofensas Corporais", da PJ de Bissau, sob a coordenação do Ministério Pública, refere uma nota da PJ enviada à Lusa.

Organizações da defesa da mulher e das crianças têm feito apelos no sentido de exigir explicações do Simão Mendes sobre as circunstâncias da morte do quadrigémeo, que suscitaram ondas de solidariedade de pessoas que se disponibilizaram para apoiar os pais das crianças.