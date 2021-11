Plenário do Supremo angolano mantém prisão de cinco anos para 'Zenu' dos Santos, filho do ex-presidente

O plenário do Tribunal Supremo manteve a sentença de julgamento de José Filomeno dos Santos ('Zenu'), ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, condenado, em 2020, a cinco anos de prisão no caso conhecido como "500 milhões de dólares".

Uma fonte ligada ao processo disse esta sexta-feira à Lusa que o plenário do Tribunal Supremo - para onde a defesa de José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, condenado pelos crimes de burla por defraudação, peculato e tráfico de influência -, recorreu -, manteve a sentença.

Segundo a fonte, na próxima segunda-feira será entregue o requerimento para um recurso extraordinário de inconstitucionalidade no Tribunal Constitucional de Angola. O pedido deste novo recurso terá efeito suspensivo da decisão do plenário do Tribunal Supremo, mantendo-se José Filomeno dos Santos em liberdade a aguardar decisão, de acordo com a mesma fonte.