PM de Cabo Verde anuncia novos meios para Forças Armadas

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou esta terça-feira, na Praia, novos meios para as Forças Armadas, nomeadamente com o apoio de Portugal, reiterando "total confiança" na instituição.

"O reforço dos meios navais com a receção para breve de mais duas embarcações semirrígidas e equipamentos, fruto da cooperação com Portugal", anunciou o chefe do Governo, sobre um memorando de entendimento com o instituto Camões, após visita ao Estado Maior das Forças Armadas, por ocasião dos habituais cumprimentos de Ano Novo.

"Aproveitei o momento para agradecer. Agradecer às Forças Armadas por todo o trabalho feito em prol do desenvolvimento e bem-estar de Cabo Verde, na sua missão de defesa nacional, de realização de ações de fiscalização da Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde, na atuação durante a pandemia da covid-19 e apoio à logística e ações de vacinação e na resposta rápida e profissional com a instalação do Destacamento Militar e da Unidade Naval na ilha Brava, entre outras ações", descreveu.

O primeiro-ministro acrescentou que este foi também um momento para "reforçar o engajamento do Governo em continuar a investir nas Forças Armadas e nas reformas", para que a instituição castrense "continue à altura dos desafios do país".

"Em 2023, vamos consolidar o Destacamento da ilha Brava, cumprindo o previsto no Plano Estratégico da Guarda Costeira. Vai ser implementada e entrará em funcionamento o Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, o que coloca Cabo Verde no centro de uma arquitetura estratégica para a segurança na região do Golfo da Guiné", elencou ainda.

Entre outras ações, recordou igualmente que "pela primeira vez" será instalada este ano a Autoridade Aeronáutica Militar e adquirida uma aeronave para a Guarda Costeira, para garantir o patrulhamento e operações de socorro no arquipélago.

"Enquanto Governo, reiteramos a nossa total confiança nas Forças Armadas de Cabo Verde", afirmou.

Ulisses Correia e Silva destacou igualmente que em 2023 será implementado um "novo formato" do Programa Soldado Cidadão, "com o reforço da formação profissional e abrangência de um maior número de jovens soldados, preparando-os para a empregabilidade" após o serviço militar.

"O reforço da cooperação no domínio da Defesa, a reforma da Justiça Militar, a regulamentação do Serviço de Saúde Militar e o início da construção da Enfermaria no Centro de Instrução Militar, entre outros aspetos que irão ser melhorados ainda este ano, como por exemplo, o seguimento do cumprimento do estabelecido no Novo Estatuto dos Militares", apontou ainda, sobre as prioridades para este ano.