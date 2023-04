PM de Cabo Verde diz que opinião do Presidente da República "não é lei"

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse esta quinta-feira que a opinião do Presidente da República, que criticou fortemente as opções do executivo, "não é lei" e que não tem de estar de acordo.

"É uma opinião do Presidente da República, assim como há várias outras opiniões, nós não temos que estar de acordo, não é lei, é opinião, cabe aos analistas fazerem a sua avaliação", reagiu o chefe do Governo, na ilha da Boa Vista, à margem da realização da segunda Conferência Internacional de Parceiros (CIP).

"O Presidente da República tem voz e faz a sua voz se sentir, nós não temos de estar de acordo com aquilo que ele diz", insistiu Correia e Silva, chefe do Governo desde 2016, com suporte político do Movimento para a Democracia (MpD).