PM guineense afasta que que forças de defesa tenham estado envolvidas em tentativa de golpe de Estado

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, disse esta quinta-feira à Lusa que as forças de defesa e segurança não estiveram envolvidas na tentativa de golpe de Estado do passado dia 01 de fevereiro.

"Aquilo que aconteceu não foram as nossas forças de defesa e segurança, foi um grupo de indivíduos que assaltaram o Palácio do Governo com a intenção, certamente, de fazer um golpe de Estado", afirmou Nuno Gomes Nabiam.

Questionado sobre se esta situação não vai prejudicar as relações com os parceiros de cooperação e de desenvolvimento, numa altura em que várias instituições financeiras anunciaram apoios monetários para o país, o primeiro-ministro disse que o Governo está a "passar a informação para o mundo de que o país está estável".