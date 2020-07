PM são-tomense felicita Donald Trump por ocasião do Dia da Independência dos EUA

O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, exprimiu hoje ao presidente norte-americano "gratidão" pelo "incondicional apoio e solidariedade" ao seu país, manifestando "interesse em reforçar cada vez mais" a cooperação entre os dois Estados.

"Permita-me exprimir a gratidão do Governo e do povo de São Tomé e Príncipe pelo incondicional apoio e solidariedade do vosso Governo, o que faz dos Estados Unidos da América um dos parceiros privilegiados de São Tomé e Príncipe, com o qual temos todo o interesse em reforçar, cada vez mais, o nível de excelência das relações de cooperação e amizade, entre os nossos dois países e povos", escreveu Jorge Bom Jesus, em mensagem enviada hoje a Donald Trump.

Os Estados Unidos da América celebram hoje, 04 de julho, o Dia da Independência, tendo o primeiro ministro são-tomense aproveitado a ocasião para felicitar o presidente norte-americano por ocasião da data.

"Permita-me aproveitar esta singela ocasião que se me oferece para endereçar a vossa excelência, em nome do Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, as cordiais saudações e as maiores felicitações", disse Jorge Bom Jesus na mensagem.

O governante são-tomense manifestou ainda "total solidariedade" do seu governo ao presidente norte-americano devido à pandemia de covid-19 neste país.

"Estou em crer que, pese embora as comemorações deste ano ficarem marcadas pelo singular momento que o mundo vive, em virtude da pandemia de covid-19, a grande nação norte-americana saberá ultrapassar mais esse obstáculo, com a mesma mestria e responsabilidade que fez em ocasiões similares", acrescentou o chefe do executivo de São Tomé e Príncipe.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (129.405) e mais casos de infeção confirmados do novo coronavírus (mais de 2,79 milhões).