Pobreza "estrutural e sistémica" é causa de quatro anos de insurgência em Moçambique

Analistas disseram esta segunda-feira à Lusa que o caráter "estrutural e sistémico" da insatisfação social, económica e política das populações explica a duração da violência armada na província de Cabo Delgado, desde a eclosão dos ataques há quatros anos.

"Os fatores da revolta e da insurgência em Cabo Delgado são estruturais e sistémicos e têm substrato na exclusão social, económica e política, logo o estancamento da violência nunca seria conseguido com a brevidade que, se calhar, muitos estariam à espera", disse à Lusa João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural (OMR), que tem estudado abundantemente a violência armada em Cabo Delgado que se iniciou há quatro anos, a 05 de outubro de 2017.

Feijó assinalou que as causas que estão subjacentes à rebelião armada são anteriores a 2017 e remontam ao tempo colonial.