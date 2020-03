Polícia angolana descobre 64 corpos de imigrantes em contentor

A polícia moçambicana encontrou esta terça-feira os cadáveres de 64 pessoas no interior de um contentor num camião na província do Tete, no interior do país. As vítima serão imigrantes ilegais a caminho da África do Sul e terão morrido asfixiadas. Outras 14 pessoas foram resgatadas com vida.

A descoberta macabra foi feita durante uma operação policial de rotina em Mussacama, no distrito de Moatize. Ao mandarem parar o veículo para controlar o peso da carga, os agentes ouviram pessoas a gritar e a bater nas paredes do contentor.

A nacionalidade dos imigrantes ainda não foi confirmada, mas tudo indica que a maioria será de origem etíope. O camião era proveniente do vizinho Malawi e tinha como destino a África do Sul.

O condutor do camião e o ajudante foram detidos pela polícia. Segundo as autoridades, terão recebido 35 mil meticais (cerca de 500 euros) pelo transporte dos imigrantes.

Não é a primeira vez nos tempos recentes que imigrantes ilegais perdem a vida fechados em contentores a tentar alcançar o sonho de uma vida melhor noutro país. No ano passado, os corpos de 39 imigrantes vietnamitas foram descobertos num contentor nos arredores de Londres e, em 2015, 71 pessoas morreram asfixiadas num camião frigorífico encontrado abandonado junto a uma aldeia austríaca.