Polícia angolana desmantela rede internacional de falsificadores de moeda estrangeira

A Polícia angolana desmantelou uma rede internacional de falsificadores de moedas, que a partir da Nigéria enviava para Angola, notas falsas de dólares para entrarem no mercado nacional, informaram esta segunda-feira as autoridades policiais.

Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, foram detidos seis angolanos, na posse de 20.550 dólares falsos.

"Procederam a detenção de seis elementos em flagrante delito, no bairro Hoji Ya Henda, quando um dos acusados tentava pôr em circulação no mercado nacional 20.550 dólares, em notas falsas", referiu Nestor Goubel, em declarações à imprensa na apresentação pública dos detidos.

Nestor Goubel frisou que foram ainda apreendidos 241 mil kwanzas (514,5 euros) resultantes da venda de notas falsas de dólares, uma viatura que servia de apoio às ações criminais, sete telemóveis, 12 cartões multicaixa, 63 cópias de Bilhetes de Identidade, três certificados escolares, "passados em nome de diferentes pessoas, que os mesmos recebiam com promessa de emprego na Polícia, por via da transição das FAA [Forças Armadas Angolanas] em troca de valores monetários".

"Um deles recebia a partir da Nigéria e tinha a incumbência de fazer toda a transação de inserção no mercado. Este recebia os dólares falsos e aqui inseria no mercado. Depois de trocado o valor falso pelo dólar verdadeiro mandava 50% para a Nigéria, ficando com aquilo que são as suas compensações", esclareceu.