Polícia angolana detém adolescente que levou pistola para a escola

A polícia angolana deteve um adolescente por posse e uso de arma-de-fogo no interior de uma escola, no município de Cambambe, província do Cuanza Norte, informaram esta quarta-feira as autoridades policiais.

O caso envolve um menor, estudante da 10ª classe, do Instituto Médio de Enfermagem, que levou para a instituição escolar uma pistola, chegando a realizar um disparo contra uma janela, o que provocou pânico entre os presentes.

Segundo o comandante municipal da Polícia em Cambambe, intendente Eugénio Muetinda, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, o caso está a ser investigado por especialistas do Serviço de Investigação Criminal.

O responsável frisou que o estudante já se encontra com a família, por falta de espaço no município para acolher menores em conflitos com a lei, tendo a direção da escola suspendido o menor e proibido o uso de mochila a todos os estudantes.

De acordo com a Angop, o adolescente é filho de um agente da Polícia Nacional.