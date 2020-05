Polícia angolana detém dois homens com mais de um milhão de dólares falsos

A Polícia angolana anunciou esta sexta-feira a detenção de dois cidadãos nacionais que se encontravam na posse de mais de um milhão de dólares (917 mil euros) falsos, na província do Huambo.

De acordo com o relatório da Polícia sobre a situação da segurança pública na província do Huambo, os cidadãos, de 43 e 44 anos, foram detidos na via pública, no bairro Calilongue I, arredores da cidade do Huambo.

O documento, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, refere que os suspeitos foram encontrados em flagrante a transportar, numa mochila, um milhão e 60 mil dólares (966.731 euros) falsos.