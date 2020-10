Polícia angolana detém homem que matou mulher por gastar 3,9 euros sem permissão

A Polícia angolana deteve, na província da Huíla, um homem que admitiu ter matado a sua segunda mulher, por esta supostamente ter gasto 3.000 kwanzas (3,9 euros) sem o seu consentimento.

Segundo o porta-voz em exercício da Polícia Nacional na Huíla, Fernando Tongo, o homicídio ocorreu no dia 03 deste mês, mas o suspeito, de 55 anos, foi detido apenas na quarta-feira.

Fernando Tongo, citado pela agência noticiosa angolana Angop, explicou que, durante o interrogatório, o homem admitiu que matou a mulher à paulada, durante uma discussão, e que terá contado com a ajuda da primeira mulher para ocultar o cadáver.

Segundo o porta-voz da polícia, o cadáver foi encontrado junto a uma vala próximo da residência do casal, situada no bairro da Eywa, município do Lubango, capital da Huíla.