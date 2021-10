Polícia angolana detém menor de 10 anos que liderava grupo de criminosos em Luanda

A Polícia angolana desmantelou, em Luanda, um grupo de supostos marginais, liderados por um menor de 10 anos, que se dedicavam ao crime de roubo em residências e estabelecimentos comerciais, com recurso a catanas e faca.

Segundo o informe do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional sobre a situação de segurança pública no último fim de semana, o grupo era ainda integrado por outros menores de 16 e 17 anos e um adulto de 37 anos, que atuavam no distrito urbano do Zango, município de Viana.

Durante o fim de semana, a polícia deteve 113 cidadãos, presumíveis autores de diversos crimes, apreendeu 12 armas de fogo, das quais nove do tipo metralhadora AKM e três pistolas.