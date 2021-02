Polícia angolana detém seis pessoas implicadas no furto de carris de comboio em Benguela

A polícia angolana deteve seis indivíduos acusados do furto de 24 carris de comboio do Caminho-de-Ferro de Benguela, no município da Ganda, noticiou esta quarta-feira a rádio pública.

Segundo o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional em Benguela, Ernesto Tchiwale, que apresentava o balanço das ações durante o último fim-de-semana prolongado, os acusados serão presentes ao Ministério Público, para a instauração de um processo-criminal.

Ernesto Tchiwale referiu que os implicados foram surpreendidos pelas forças da ordem, quando interpelados numa micro operação, que fez parar o camião onde transportavam os 24 carris da linha férrea, no município da Ganda.

O furto de meios dos caminhos-de-ferro em Angola é um fenómeno que tem preocupado as autoridades do país nos últimos tempos, devido aos elevados prejuízos causados ao Estado.

Na semana passada, em Luanda, a polícia anunciou a detenção de 14 suspeitos de vandalizarem bens na via pública, entre os quais carris, travessas dos caminhos-de-ferro, tendo sido apreendido durante a operação policial um camião que transportava 280 travessas da linha férrea, entre outros meios.