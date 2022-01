Polícia angolana deteve em flagrante cidadão com cabos retirados de postes de iluminação pública

A Polícia angolana deteve um homem apanhado em flagrante com cabos retirados de postes de iluminação pública, na zona residencial do BPC Camama, município de Talatona, em Luanda, anunciou esta sexta-feira o porta-voz da corporação.

Segundo Nestor Goubel, o suspeito, de 26 anos, foi detido em posse de uma pasta contendo fios de cobre retirados de cabos elétricos de postes de iluminação, derrubados na via pública.

Nestor Goubel referiu que os cabos seriam comercializados em casas de pesagem de ferro velho.

"A detenção foi feita em coordenação com uma Brigada de Investigação Criminal, no âmbito do combate aos crimes de vandalização de bens públicos, um facto que tem sido recorrente naquela zona do Camama", sublinhou.

O porta-voz salientou que o detido confessou a prática do crime, adiantando que já tem realizado as mesmas ações na companhia de outras pessoas.

Os trabalhos de investigação prosseguem para se deter outros elementos envolvidos no crime, bem como os compradores do material furtado.

O fenómeno de vandalização de bens públicos em Angola começa a tomar contornos preocupantes, como têm manifestado várias vezes as autoridades governamentais.

No princípio deste ano, foram detidos dez elementos por estas práticas e encaminhados ao Ministério Público para responsabilidade criminal.

"De algum tempo a esta parte, algumas zonas de Luanda estão às escuras e não implica dizer que o Estado não colocou lá iluminação, mas o que tem acontecido é que indivíduos há que vêm delapidando, derrubando, estes postes elétricos, assim como vêm vandalizando também outros meios públicos", disse, apelando à denúncia por parte dos cidadãos.