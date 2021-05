Polícia angolana deteve jovem suspeito de assassinar criança de 5 anos

A Polícia Nacional de Angola anunciou esta quarta-feira a detenção de um jovem, de 20 anos, acusado de ter assassinado uma criança de 5 anos com uma pedrada, no bairro Alto-Luena, na província do Moxico.

O caso aconteceu quando o jovem, desagradado por ter sido acusado de ladrão pela vizinha, arremessou uma pedra que atingiu a cabeça da menor.

A vítima foi socorrida no Hospital Geral do Moxico, onde acabou por morrer.

"O implicado já se encontra a contas com a justiça para os procedimentos legais que se impõem", acrescentou a nota divulgada pelas autoridades angolanas.