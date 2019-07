Polícia angolana impede saída de quase 400 mil euros para a República Democrática do Congo

As autoridades policiais angolanas apreenderam as quantias de 350 mil dólares e 84.200 euros, em posse de um cidadão da República Democrática do Congo, que pretendia deixar Angola por via fluvial, foi esta quinta-feira anunciado.Segundo uma nota da Polícia Nacional divulgada hoje, a apreensão aconteceu na quarta-feira, no Posto Fluvial do Kimbumba, município do Soyo, província angolana do Zaire.A quantia monetária, já entregue à Administração Geral Tributária angolana, por transgressão cambial, estava a ser transportada numa embarcação de fibra, camuflada no interior de um bidão de 25 litros, acrescenta-se na nota.