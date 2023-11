Polícia cabo-verdiana apreende duas toneladas de plantações de canábis

A Polícia Judiciária cabo-verdiana anunciou esta quinta-feira a apreensão e incineração de duas toneladas de plantações de canábis, na ilha de Santiago, após atuação de uma unidade de investigação.

A operação decorreu na terça-feira, na localidade de João Bernardo, concelho de Santa Catarina, onde as plantações foram destruídas, no âmbito do plano anual de prevenção e combate ao tráfico interno de estupefacientes.

Já há três semanas a PJ de Cabo Verde tinha incinerado três toneladas de canábis noutra área de plantação, em Belém, concelho da Ribeira Grande de Santiago.

Na altura, foram ainda apreendidos 208 quilos de canábis repartidos por sete bidões, prontos a comercializar, que se encontravam armazenados no interior de uma casa abandonada.