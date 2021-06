Polícia cabo-verdiano suspeito de assalto à mão armada alvejado por colegas

Um elemento da Polícia Nacional de Cabo Verde, encapuzado, foi atingido a tiro por outros agentes daquela corporação na sequência de um assalto à mão armada que estaria a realizar a uma casa, no concelho da Praia.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Comando Regional de Santiago Sul e Maio da Polícia Nacional refere que pelas 20:00 (22:00 de Lisboa) de segunda-feira foi acionado um alerta pelo serviço de emergência sobre um assalto a uma residência, na localidade de Safende, "com recurso a arma de fogo".

"De imediato, foram acionadas as equipas policiais do Comando Regional no terreno, que se deslocaram ao local, no sentido de intercetar os suspeitos. Chegados ao local, deparou-se com um grupo de cidadãos em perseguição a um indivíduo", lê-se no comunicado.

Acrescenta que durante a fuga, o suspeito, "que se encontrava encapuzado e na posse de uma arma de fogo, teve que ser alvejado com um tiro numa das pernas".

"Todavia, continuou em fuga, para mais adiante ser intercetado pela polícia. Já imobilizado e retirado o capuz, se apercebeu tratar-se de um agente da Polícia Nacional", refere ainda o comunicado.

Depois de detido, o suspeito foi conduzido ao hospital para receber tratamento médico e, segundo a Polícia Nacional, será presente nas próximas horas a tribunal para primeiro interrogatório e fixação das respetivas medidas de coação.