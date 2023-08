Polícia da Serra Leoa detém militares suspeitos de preparar golpe de Estado

A polícia de Serra Leoa deteve na terça-feira vários oficiais do exército suspeitos de preparar um golpe de Estado, após mais de um mês de instabilidade devido a alegadas irregularidades nas eleições de 24 de junho.

Num comunicado, a polícia disse que uma investigação revelou que várias pessoas, entre as quais militares, se preparavam para aproveitar manifestações pacíficas marcadas entre 07 e 10 de agosto para "desencadear ataques violentos contra instituições do Estado e contra cidadãos pacíficos".

De acordo com o jornal 'The Sierra Leone Telegraph', a polícia disse que existem pessoas dentro e fora do país a tentar minar a paz e a estabilidade na Serra Leoa, apesar dos esforços para consolidar a "democracia duramente conquistada".