Polícia de Cabo Verde dispara sobre suspeito de assaltos em carros

Um homem, suspeito de tentar roubar carros em dois bairros da cidade da Praia, foi baleado por elementos da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde quando resistia à detenção, anunciou esta quarta-feira a instituição.

Em comunicado, a PN referiu que na semana passada deteve três indivíduos, em flagrante delito, nos bairros de Terra Branca e Plateau, por tentativa de roubo na viatura, posse de arma de fogo e arma branca e roubo contra pessoa.

Um dos indivíduos, um cidadão de nacionalidade senegalesa, é suspeito de vários crimes de roubo em viaturas em Terra Branca, com recurso a chaves falsas e outras ferramentas para abrir as viaturas com vista a subtrair no interior das mesmas, artigos de valor, bem como as baterias dos veículos.

Segundo a PN, ao ser abordado pelos efetivos, o homem resistiu às ordens das autoridades, tendo ainda empunhado uma arma branca (faca), tendo sido ferido numa das pernas.

"Foram encontrados na sua posse uma arma de fogo, denominada de "boca bedjo", um alicate, chaves de fenda e dois molhos de chaves de viatura", avançou a mesma fonte.

Quando aos outros dois indivíduos, cidadãos cabo-verdianos, um deles ex-presidiário, foram detidos no Plateau na posse de produtos que haviam subtraído de um indivíduo nas imediações.

Os detidos foram apresentados ao Poder Judicial para interrogatório judicial, onde foi aplicado ao cidadão senegalês a medida de prisão preventiva e aos dois cabo-verdianos a medida de apresentação periódica às autoridades.