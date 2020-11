Polícia de Luanda nega responsabilidades sobre morte de jovem durante manifestação

O porta-voz do comando provincial de Luanda da polícia afastou esta sexta-feira qualquer responsabilidade dos agentes na morte de um jovem durante a manifestação de quarta-feira passada na capital angolana, reiterando que a atuação policial foi "legal e legítima".

"O jovem não morreu na manifestação e essas foram as declarações dos médicos sobre a morte do jovem, logo a morte do jovem não teve nada a ver com a polícia", disse esta sexta-feira Nestor Goubel.

Segundo o representante, o jovem não foi morto a tiro durante a manifestação - como afirmam ativistas -, mas morreu na unidade hospitalar na sequência de uma intervenção cirúrgica.