Polícia descarta violência ou acidente em mortes de 21 jovens em discoteca na África do Sul

A polícia sul-africana descartou esta segunda-feira que a morte misteriosa de 21 jovens numa discoteca de East London tenha sido causada por um ato violento ou um acidente, como uma debandada. "Foram mortos por alguma coisa que comeram, beberam ou fumaram", disse um porta-voz, adiantando que a vítima mais nova é uma rapariga de apenas 13 anos.Os corpos foram encontrados na madrugada de domingo no interior do estabelecimento de diversão noturna, onde vários jovens celebravam o fim do ano escolar e um aniversário. Imagens que estão a circular nas redes sociais mostram vários corpos caídos no chão e outros tombados sobre as mesas e sofás. Não há sinais aparentes de violência, algo que foi confirmado pela polícia após a análise preliminar dos corpos.A ausência de quaisquer lesões levou as autoridades a descartarem que as mortes possam ter sido provocadas por um ato violento ou um acidente. "Ou foi algo que ingeriram, o que pode apontar para um envenenamento com comida ou bebida, ou algo que inalaram", adiantou fonte oficial, adiantando que só as autópsias e os exames toxicológicos, que poderão demorar alguns dias, permitirão resolver o mistério. Recorde-se que dezenas de pessoas perdem a vida todos os anos na África do Sul devido à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.