Polícia detém dois sul-africanos por alegada tentativa de rapto de empresário em Maputo

A polícia moçambicana deteve dois cidadãos sul-africanos por suspeitas de envolvimento numa tentativa de rapto de um empresário moçambicano, na quarta-feira em Maputo, disse esta quinta-feira à Lusa o porta-voz da corporação na capital.

"Foi uma situação de detenção em flagrante delito, quando os indivíduos detidos tentavam raptar um moçambicano de origem asiática", afirmou Leonel Muchina, porta-voz do comando da polícia da cidade de Maputo.

Muchina avançou que um dos homens detidos tentou arrastar a vítima para uma viatura que estava estacionada perto do local da ocorrência, tendo o automobilista acabado também preso.

O porta-voz da polícia em Maputo adiantou que outros três homens que supostamente fazem parte da quadrilha conseguiram fugir.

No final de maio, o primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Maleiane, disse no parlamento que já foram selecionados os agentes que vão trabalhar na unidade que vai combater os raptos que afetam as principais cidades do país.

"A primeira fase, já finalizada", da criação da unidade de combate aos raptos, "consistiu na seleção dos agentes" e a etapa seguinte será a especialização do efetivo e contará com o apoio dos parceiros de cooperação, prosseguiu.

De acordo com o primeiro-ministro, a terceira fase "foi concebida para decorrer em paralelo com as outras fases e consiste na mobilização do equipamento técnico consentâneo, para dotar a unidade de maior capacidade operativa".

Na altura, Maleiane referiu que desde 2021 foram registados em Moçambique 28 casos de rapto, dos quais "15 foram totalmente esclarecidos".