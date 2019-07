Polícia detém indivíduo que tentava traficar 22 crianças no norte de Moçambique

A Polícia da República Moçambique (PRM) deteve um individuo suspeito de tentar traficar 22 crianças na província de Niassa, norte de Moçambique, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da corporação.O suspeito, de 46 anos, foi detido na estação de Cuamba, quando desembarcava com as crianças, provenientes da província de Nampula, disse Alves Mate, porta-voz do Comando Provincial da PRM em Niassa."Ele [o suspeito] alegou que as crianças estavam a ser levadas para ocupar postos de trabalho em plantações de tabaco em Cuamba", explicou Alves Mate.Os pais e encarregados dos menores, entre oito e 14 anos, foram identificados."A polícia em Niassa tem estado atenta ao tráfico de seres humanos. Este caso, por exemplo, foi possível prender este indivíduo porque, quando desembarcou com as crianças, os agentes da polícia começaram a desconfiar", acrescentou.O suspeito, que vai responder pelo crime de tráfico de seres humanos, está detido no comando da polícia provincial em Lichinga.