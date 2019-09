Polícia londrina investiga homicídio de homem da Guiné-Bissau

O homicídio de um homem de 29 anos, natural da Guiné-Bissau, em Londres, no sábado, está a ser investigado pelas autoridades, confirmou esta segunda-feira a polícia da capital britânica.A vítima, que as autoridades identificaram como Júlio Gomes, foi morto com uma arma branca em Edmonton, um subúrbio do norte de Londres.A Metropolitan Police revelou que deteve um suspeito, um homem de 40 anos, que ficou internado no hospital, depois de ter sido perseguido e apanhado por populares até chegar a polícia.O alerta foi dado pelas 20:10 de sábado, quando a polícia e os serviços de emergência foram chamados para socorrer um homem ferido com arma branca, cuja morte foi confirmada pouco depois pelas autoridades.