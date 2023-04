Polícia mata suspeito de assassínio de 10 pessoas no litoral da África do Sul

A polícia sul-africana matou um homem suspeito de envolvimento no assassínio de 10 pessoas em Pietermaritzburg, sudeste da África do Sul, durante um tiroteio próximo do local do crime, anunciou esta sexta-feira fonte governamental.

No incidente, que ocorreu numa casa próxima ao local onde foram mortas a tiro 10 pessoas da mesma família nas primeiras horas desta sexta-feira, a polícia deteve duas pessoas, avançou à imprensa o ministro da Polícia, Bheki Cele.

"A polícia foi ao local e havia quatro pessoas do lado de fora. Ao avistarem os polícias, trocaram tiros e os polícias responderam, matando um [suspeito], ferindo outro que foi preso e outro suspeito foi preso ileso, um outro fugiu", explicou.