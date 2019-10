Polícia moçambicana apreende 11 pontas de marfim e detém três suspeitos de tráfico

A polícia moçambicana apreendeu 11 pontas de marfim e deteve três suspeitos de integrar um grupo de traficantes de troféus de caça, na província de Manica, Centro do país, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da corporação.Esta é a segunda operação do género efetuada pela polícia, na região, durante este mês, após ter apreendido sete pontas de marfim e detido outros três suspeitos."Esta foi uma nova operação e os indivíduos foram detidos durante uma negociação com um cliente" disse Mateus Mindu, porta-voz do comando provincial da Polícia.A operação decorreu na quarta-feira, nas proximidades de um hotel de luxo da capital provincial, Chimoio, quando os suspeitos pretendiam "fechar o negócio" e entregar a encomenda ao comprador, cuja nacionalidade não foi divulgada."Estamos a trabalhar na pista sobre a proveniência dos troféus", precisou Mateus Mindu, adiantando que aqueles que foram apreendidos no início do mês seriam de elefantes abatidos no Parque Nacional de Gorongosa (PNG).Esta é a quarta operação coordenada deste ano entre a polícia moçambicana, em Manica, e a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) e que já levaram à apreensão de 28 troféus e detenção de oito suspeitos.