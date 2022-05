Polícia moçambicana apreende 390 quilos de anfetaminas e cinco de heroína

A polícia moçambicana apreendeu 390 quilos de anfetaminas e cinco de heroína no distrito de Monapo, Nampula, norte do país, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da corporação.

As drogas foram encontradas há uma semana numa viatura fiscalizada durante a noite, disse Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Nampula.

A polícia interpelou a viatura ao longo da Estrada Nacional 12 durante uma 'operação stop' habitual, mas o motorista não obedeceu e fugiu.

"Durante a perseguição, o motorista abandonou a viatura num ponto e pôs-se em fuga. A polícia apreendeu o carro e encontrou a droga quando fez a revista", referiu o porta-voz.

Segundo a PRM, uma segunda pessoa, o alegado proprietário da droga, foi ao posto policial para corromper os agentes "oferecendo 250.000 meticais (3.722 euros) para recuperar a mercadoria", mas acabou detido.

"Acreditamos que o motorista tenha ligado para ele a informar sobre o ocorrido", referiu Nacute, acrescentando que decorrem investigações para a detenção e responsabilização do motorista foragido.

Os 395 quilos de drogas seguiam para a cidade de Nampula, capital provincial, e a PRM suspeita que tinham a cidade de Maputo como destino final.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

O país é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.